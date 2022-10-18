В Самаре стартовал монтаж светофоров на двухуровневой развязке на ул. Ново-Садовой

На площадке вовсю кипит работа. Фото: Ольга НОВИКОВА

Строители продолжают работу на улице Ново-Садовой в Самаре. Несмотря на то, что по двухуровневой развязке уже вовсю ездят автомобили, рабочие завершают еще ряд важных работ. В частности, на эстакаде идет монтаж светофорных объектов. Об этом «КП-Самара» сообщили местные жители.

– На двухуровневой развязке по улице Ново-Садовой монтируют светофоры. Их вешают на въезде со стороны ДК «Современник», – рассказали собеседники «Комсомолки».

Напомним, рабочее движение по двухуровневой развязке запустили в конце прошлой недели. Открытие объекта прошло масштабно и красочно: первой по эстакаде проехала колонна КАМАЗов с флагами России.

Отметим, что изначально развязку планировали открыть только в 2023 году. Однако работы удалось завершить на год раньше срока. В дальнейшем рабочим предстоит благоустроить территорию, однако жители уже сегодня могут прокатиться по новой дороге. Некоторые уже успели протестировать эстакаду.

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