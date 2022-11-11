В самарском доме Маштакова выставят артефакты, найденные при реставрации

При реставрационных работах в доме нашли билет, фотографию, дневник с оценками. Фото: Нина Казачкова

В Самаре при реставрации дома Маштакова нашли артефакты. Их фотографии выложила на личной странице председатель самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова.

— Дом Маштакова начинает оживать. Появляются артефакты, найденные в доме: билет, фотография, дневник с оценками, — написала Нина Казачкова в посте в Вконтакте.

По словам председательницы, жители региона смогут их сами увидеть в доме Маштакова, когда он откроет свои двери в декабре этого года. Напомним, здание, расположенное на улице Самарской, 207, является объектом культурного наследия регионального значения.

В доме на первом этаже сделают гостиную-чайную, а на втором этаже будут проходить выставки, лекции, мастер-классы и обсуждения городских проектов. Ранее Дмитрий Азаров предложил восстановленное здание сделать дискуссионной штабом, который будет заниматься вопросами восстановления памятников архитектуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В доме Маштакова в Самаре печки будут разговаривать между собой. Показываем, что там происходит

В Самаре показали, что сейчас происходит в доме Маштакова (подробности)

В Самаре завершаются реставрационные работы в доме Маштакова на улице Самарской

Подрядчик уже благоустроил прилегающую территорию (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал