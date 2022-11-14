В Самаре временно перестанут ходить трамваи по Красноармейской из-за строительства метро

Это делается для прокладки электрокабеля и переустройства водовода в районе перекрестка. Фото: администрация Самары

В Самаре из-за строительства новой станции метро «Театральная» временно остановится движение трамваев по улице Красноармейской. Об этом стало известно во время совещания в городской администрации.

— Необходимые работы по Красноармейской закончат за 3-4 дня. На период, когда трамваи ходить здесь временно не смогут, перевозки горожан будут осуществляться автобусами, — сказал первый вице-мэр Владимир Василенко.

Это делается для прокладки электрокабеля и переустройства водовода в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской. Работы начнут под выходные, когда нет напряженного дорожного трафика. Планируется, что на этой неделе заказчик и подрядчик предоставят график ближайших работ.

Помимо этого, в выходные дни, с 30 декабря по 8 января, продолжится перенос сетей. Чтобы не создавать значительных помех для движения, работы затронут только одну полосу проезжей части, и движение будет ограничено частично.

На данный момент на перекрестке в границах улиц Ново-Садовой, Полевой и Самарской работы по выносу коммуникаций выполнены уже на 70%.

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