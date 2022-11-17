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НовостиОбщество17 ноября 2022 13:31

Тарифы на электричество увеличат в Самарской области с 1 декабря 2022 года

Рассказываем, как изменится плата за коммунальную услугу
Анастасия ФИЛАТОВА
Со следующего месяца расходы жителей Самарской области на электричество увеличатся

Со следующего месяца расходы жителей Самарской области на электричество увеличатся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области в скором времени станут больше платить за электроэнергию. Увеличить тарифы планируется с 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает региональный департамент ценового и тарифного регулирования.

- С декабря одноставочный тариф для городского населения, проживающего в домах, которые не оборудованы стационарными электроплитами и электроотопительными установками, составит 5,04 руб./кВт*ч, - отметили в ведомстве. Сейчас жители платят меньше – по 4,62 рубля за кВт*ч.

Со следующего месяца изменятся и тарифы на другие виды коммунальных услуг. К примеру, ранее «КП-Самара» писала, на сколько повысится плата за газ.

По информации департамента ценового и тарифного регулирования, в среднем платеж за коммуналку для семьи из трех человек, проживающей в трехкомнатной квартире, возрастет на чуть более 550 рублей. Для семьи из двух человек в двухкомнатной квартире – на чуть более 400 рублей, а для одного человека в однокомнатной квартире – на 250 рублей.

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