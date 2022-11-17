Тарифы на электричество увеличат в Самарской области с 1 декабря 2022 года

Со следующего месяца расходы жителей Самарской области на электричество увеличатся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области в скором времени станут больше платить за электроэнергию. Увеличить тарифы планируется с 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает региональный департамент ценового и тарифного регулирования.

- С декабря одноставочный тариф для городского населения, проживающего в домах, которые не оборудованы стационарными электроплитами и электроотопительными установками, составит 5,04 руб./кВт*ч, - отметили в ведомстве. Сейчас жители платят меньше – по 4,62 рубля за кВт*ч.

Со следующего месяца изменятся и тарифы на другие виды коммунальных услуг. К примеру, ранее «КП-Самара» писала, на сколько повысится плата за газ.

По информации департамента ценового и тарифного регулирования, в среднем платеж за коммуналку для семьи из трех человек, проживающей в трехкомнатной квартире, возрастет на чуть более 550 рублей. Для семьи из двух человек в двухкомнатной квартире – на чуть более 400 рублей, а для одного человека в однокомнатной квартире – на 250 рублей.

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