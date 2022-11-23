Прокуратура Тольятти пытается лишить прав инвалида, у которого из-за долгов забрали машину

Инвалида из Тольятти хотят лишить водительских прав за рецептурное лекарство Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сергей Ражев из Тольятти вот уже почти два месяца ведет неравный бой с кредитной организацией «Ваш инвестор», которые за долг в 40 тысяч рублей забрали его автомобиль. Полиция отказывается возбуждать уголовное дело об угоне, а городская прокуратура подала иск на инвалида, который помимо заболевания крови состоит на учете в Психоневрологическом диспансере.

В понедельник, 21 ноября 2022 года, в Тольятти состоялось слушание по делу о лишении водительских прав инвалида третьей группы Сергея Ражева. Поводом стал учет тольяттинца в ПНД. Сергей Ражев сам представляет свои интересы в суде.

- Как я понял, прокуратура неправильно понимает, по какому заболеванию я получил инвалидность. У меня редкое заболевание крови, я инвалид третьей группы по данному заболеванию, - объяснил «КП-Самара» Сергей.

На учете в ПНД Ражев состоит для того, чтобы получать рецептурные препараты. По словам мужчины, раньше таблетки ему мог выписать терапевт, но по новым законам теперь его выдают в ПНД. Но чтобы получить рецепт на лекарство нужно встать на учет, именно поэтому Сергей там и числится. Мужчина уточнял у врачей может ли он управлять транспортным средством во время приема данных препаратов, на что ему дали положительный ответ.

Однако прокуратура усмотрела в этом нарушения. Судебное разбирательство продолжится, на следующее заседание вызвали врачей из ПНД Тольятти, которые точно скажут, что за заболевание у Сергея, какие препараты он принимает по рецепту и можно ли во время лечения управлять автомобилем.

Напомним, Сергей Ражев продолжает бороться с микрофинансовой организацией «Ваш инвестор», где он оформил заем на операцию, но не смог выплачивать долг из-за потери работы. Долг Сергея составил чуть больше 40 тысяч рублей, за просрочку кредиторы забрали автомобиль тольяттинца и «повесили» на инвалида еще и долг за хранение его машины на спецстоянке и услуги эвакуатора. Судебные разбирательства продолжаются, слушания затягиваются, так как представители кредитной фирмы не приходят в суд, а машина Ражева до сих пор не объявлена в угон.