Дело возбуждать не будут: прокуратура Тольятти встала на сторону коллекторов, забравших машину у инвалида за долг в 40 тысяч

Инвалид из Тольятти продолжает бороться за свой автомобиль Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Инвалид третьей группы из Тольятти Сергей Ражев продолжает бороться за свои права и пытается вернуть автомобиль, который забрали в счет уплаты долга в 43 тысячи рублей коллекторы. Мужчина ходит на приемы в прокуратуру, полицию и другие инстанции, чтобы доказать незаконность действий кредитора. 9 ноября 2022 года состоится решающее заседание суда по данному делу, а накануне Сергей Ражев получил письмо от прокуратуры, в котором говорится, что действия коллекторов были вполне законны. Журналист «КП-Самара» разбирается в этой резонансной истории.

Забрали силой машину за долг в 40 тысяч рублей

Напомним, в конце сентября 2022 года к дому Сергея Ражева подъехал эвакуатор и без присутствия сотрудников правоохранительных органов начал забирать машину инвалида с парковки. Владелец машины увидел в окно происходящий беспредел и бросился защищать свое имущество. Коллекторы силой отталкивали Сергея от его машины и все таки погрузили транспортное средство на эвакуатор. Никаких бумаг, в том числе об аресте автомобиля, Сергей Ражев не получил, так как и уведомления о том, куда увезли его машину.

Тольяттинец обратился в отдел полиции №21, где долгое время не регистрировали его заявление об угоне. Тогда мужчина пошел в прокуратуру и обратился в нашу редакцию за информационной поддержкой. История вызвала общественный резонанс, к Сергею приехали корреспонденты федерального телеканала, чтобы отснять сюжет. Столичные журналисты вместе с тольяттинцем приехали в Самару к офису ООО «Ваш инвестор» и на специализированной парковке на проспекте Карла Маркса нашли машину. Однако забрать свой автомобиль у Сергея не вышло, так как транспорт был прикован к забору тросом. На место вызвали сотрудников полиции, они приняли заявление, но машину Сергею не вернули до результатов проверки.

Коллекторы приковали машину к забору Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Делом заинтересовались столичные правоохранители, которые взяли на свой контроль ситуацию в Тольятти. После выпуска сюжета на федеральном телеканале жители других городов России начали рассказывать свои истории «сотрудничества» с данной коллекторской компанией.

Прокуратура Тольятти отказала в возбуждении уголовного дела

Однако прокуратура Тольятти прислала Сергею Ражеву официальный ответ, где отказала в возбуждении уголовного дела против коллекторов, объяснив это тем, что микрокредитная организация действовала в рамках подписанного договора.

- Согласно подписанному Вами договору, кредитная организация вправе требовать передачи предмета залога до момента исполнения обязательств по договору займа, - ответили в прокуратуре Автозаводского района Тольятти.

Стоит отметить, что в Центральном районном суде Тольятти до этого прошло заседание, где было решено удовлетворить требования кредиторов лишь частично. То есть Сергею Ражеву запретили проводить регистрационные действия с автомобилем.

Инвалида хотят лишить водительских прав

Следом инвалид из Тольятти получил повестку в суд, где будет решаться вопрос о лишении его водительских прав. Прокуратура посчитала, что постановка на учет в психоневрологическом диспансере является основанием на лишения Сергея Ражева водительского удостоверения.

- Я состою на учете в ПНД не из-за психического заболевания, а для того, чтобы получать необходимые лекарства. Как выяснилось на приеме в прокуратуре, их сотрудник не стал вдаваться в подробности моего дела и решил, что инвалидность у меня не из-за редкого заболевания крови, а по психическому расстройству. Теперь мне предстоит отстаивать свои права не только на суде с коллекторами, но и пешком идти на суд с прокуратурой, - говорит Сергей Ражев.

Отзыв лицензии и контроль службы безопасности

Однако в этот день стали известны и хорошие новости. Делом Сергея Ражева заинтересовались в службе собственной безопасности, в отделе по борьбе с коррупцией. Тольяттинец считает, что в скором времени станет известно, почему в отделе полиции №21 так долго тянули время. По поводу долга Сергея Ражева перед коллекторами, который составил 43 тысячи, а сейчас возрос до 100 тысяч, так как на него повесили обязательства за оплату эвакуатора и спецстоянку, этим вопросом начали заниматься в ФССП по Самарской области. Также, по словам потерпевшего, рассматривается вопрос о лишении микрофинансовой организации лицензии. Также Сергею позвонили из регионального ГИБДД, сотрудники которого проводят проверку по факту изъятия машины.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Должен – значит, отдашь последнее»: В Тольятти коллекторы силой забрали машину у инвалида за долг в 40 тысяч рублей

У инвалида из Тольятти коллекторы силой забрали автомобиль за долг в 40 тысяч рублей (подробности)

40 тысяч за эвакуатор: в Тольятти коллекторы незаконно забрали автомобиль у инвалида и требуют оплатить штрафстоянку

В Тольятти суд подтвердил незаконность действий коллекторов, которые забрали автомобиль у инвалида (подробности)

Дело не движется: о ситуации инвалида из Тольятти, у которого коллекторы забрали машину, узнали московские полицейские

Инвалид из Тольятти, у которого за долг в 40 тысяч рублей забрали машину, продолжает бороться за свои права (подробности)

Нашел машину, прикованную к забору: инвалид из Тольятти не оставляет попыток вернуть автомобиль, который забрали за долги

Инвалид из Тольятти нашел свою машину, которую забрали за долг в 47 тысяч рублей, прикованной к забору в Самаре (подробности)

«У полиции к нам нет претензий»: в кредитной организации рассказали, почему забрали машину инвалида из Тольятти за долги

Коллекторы, забравшие машину инвалида из Тольятти за долг в 40 тысяч, уверены в своей правоте (подробности)