Дом Маштакова с музеем-галереей «Заварка» откроется уже в декабре 2022 года

Общая стоимость проекта составляет около 60 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Александра Хинштейна

В Самаре уже в декабре торжественно откроют Дом Маштакова. Сейчас его готовность составляет 99%. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Памятник деревянного зодчества начала ХХ века расположен на улице Самарской. На первом этаже сделали арт-купеческую чайную, а на втором — музей и экспозиционное пространство. Здание реконструировали по проекту самарского архитектора Дмитрия Храмова.

Памятник деревянного зодчества начала ХХ века расположен на улице Самарской. Фото: пресс-служба Александра Хинштейна

— Мы обсуждаем с муниципалитетом передачу объекта в городскую собственность, чтобы это культурное музейное пространство работало как муниципальное учреждение, — сказал Александр Хинштейн.

Общая стоимость проекта составляет около 60 миллионов рублей. Часть средств, а именно 19,5 миллионов рублей, было выделено из президентского фонда культурных инициатив на создание музея. Остальные средства на реставрацию — из областного и городского бюджетов.

Здание хотят передать в городскую собственность. Фото: пресс-служба Александра Хинштейна

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