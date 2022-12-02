Власти выплатят 2 млн рублей дочерям женщины, которую до смерти искусали собаки в Южном городе

Волжский районный суд встал на сторону заявителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Волжского района выплатит моральную и материальную компенсацию дочерям женщины, которую до смерти искусали собаки в Южном городе. Трагедия произошла весной прошлого года и получила широкий общественный резонанс.

Напомним, 64-летняя жительница микрорайона вышла утром на прогулку и подверглась нападению стаи бродячих собак. Свора псов буквально загрызла несчастную женщину. Пострадавшая потеряла много крови, у нее диагностировали переломы, разрыв сухожилий и рваные раны по всему телу. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Женщина находилась в реанимации в тяжелом состоянии. Медики боролись за ее жизнь, но тщетно – самарчанка скончалась не приходя в сознание.

2 декабря 2022 года история получила продолжение. Прокуратура добилась взыскания компенсации в пользу дочерей погибшей.

– Решением Волжского районного суда в пользу дочерей погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере по 1 миллиону рублей каждой, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

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