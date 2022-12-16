«Мертвый квартал» снесли у ТРК «Вива Лэнд» в Самаре в декабре 2022 года

На месте снесенного квартала планируют построить вторую очередь торгового центра Фото: скриншот с видео

В Самаре снесли знаменитый «мертвый квартал» за ТРК «Вива Лэнд». Мрачных полуразвалившихся двухэтажек больше нет. Все сровняли с землей. Как сейчас выглядит площадка, с высоты птичьего полета показал блогер Евгений Щекин.

Квартал в границах улиц Свободы, Каховской, Победы и проспекта Кирова имел печальную славу. Жильцы покинули дома несколько лет назад. Постепенно двухэтажки стали приходить в негодность. К примеру, в 2017 году у одного из зданий обрушилась крыша, впоследствии постройки не раз горели. В итоге было решено зачистить квартал под новое строительство.

Обновлением территории займется ООО «Рубин». Компания планирует построить на месте «мертвого квартала» вторую очередь ТРК «Вива Лэнд». С первым этапом работ — освобождением площадки от старых домов — фирма уже справилась. Теперь там осталось только здание администрации Кировского района. Проект планируют реализовать к 2026 году, инвестиции в него составят 6,6 млрд рублей.

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