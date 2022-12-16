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НовостиОбщество16 декабря 2022 10:47

«Мертвый квартал» снесли у ТРК «Вива Лэнд» в Самаре в декабре 2022 года

От полуразвалившихся двухэтажек ничего не осталось
Анастасия ФИЛАТОВА
На месте снесенного квартала планируют построить вторую очередь торгового центра

На месте снесенного квартала планируют построить вторую очередь торгового центра

Фото: скриншот с видео

В Самаре снесли знаменитый «мертвый квартал» за ТРК «Вива Лэнд». Мрачных полуразвалившихся двухэтажек больше нет. Все сровняли с землей. Как сейчас выглядит площадка, с высоты птичьего полета показал блогер Евгений Щекин.

Квартал в границах улиц Свободы, Каховской, Победы и проспекта Кирова имел печальную славу. Жильцы покинули дома несколько лет назад. Постепенно двухэтажки стали приходить в негодность. К примеру, в 2017 году у одного из зданий обрушилась крыша, впоследствии постройки не раз горели. В итоге было решено зачистить квартал под новое строительство.

Обновлением территории займется ООО «Рубин». Компания планирует построить на месте «мертвого квартала» вторую очередь ТРК «Вива Лэнд». С первым этапом работ — освобождением площадки от старых домов — фирма уже справилась. Теперь там осталось только здание администрации Кировского района. Проект планируют реализовать к 2026 году, инвестиции в него составят 6,6 млрд рублей.

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