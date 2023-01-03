В Самаре организовали сбор теплых вещей для пострадавших в Макеевке бойцов

Самарцев просят приносить зимние костюмы, обувь, перчатки, шапки / Фото: vk.com/zvezdailira

В понедельник, 2 января 2023 года, в Самарской области объявили срочный сбор теплых вещей для военных. Речь идет о тех, кто находился в Макеевке во время удара ВСУ. Информация об этом появилась в официальной группе фонда «Звезда и Лира».

— Необходимы теплые вещи: флисовые костюмы, зимние костюмы «Горка», полипропиленовые сапоги, зимние берцы, нательное белье, флисовые шапки цвета хаки, перчатки, — говорится в сообщении.

Посылки принимают ежедневно в Доме офицеров (ул. Шостаковича, 7) с 10:00 до 19:00. Также желающие могут сделать пожертвование. Подробнее о том, куда переводить денежные средства, можно узнать в группе фонда «Звезда и Лира».

Напомним, в новогоднюю ночь ВСУ совершили удар по пункту временной дислокации российских военных в Макеевке (ДНР). В здание, где находились бойцы, попали четыре снаряда. Еще два удалось сбить. По данным Минобороны РФ, погибли 63 человека. Среди жертв трагедии оказались и уроженцы Самарской области. Точное количество пока неизвестно. Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, что родным будут сообщать о судьбе военнослужащих по мере поступления сведений.

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