В Самаре детские сады работают в штатном режиме, хотя жители жалуются на холод в учреждениях

В социальных сетях все больше появляется жалоб обеспокоенных родителей. Фото: администрация Самары

Несмотря на установившиеся сильные морозы в регионе и дистанционное обучение школьников, самарские детские сады продолжают работать в штатном режиме. Об этом сообщили в городской администрации.

Местные жители недовольны таким решением. В социальных сетях все больше появляется жалоб на холод в дошкольных учреждениях. Температуры в некоторых из них держатся ниже нормы.

Самарчанка обратилась к губернатору с вопросом по детскому саду № 249, расположенному на Шестой просеке, 159. По ее словам, в корпусе 3 группы температура достигает лишь 16 градусов. Температурной нормой для дошкольных учреждений считается 21-24 градуса.

Аналогичная ситуация в детсаду № 407 по адресу Ново-Садовая, 192а. Обеспокоенная мама жалуется, что батареи там чуть теплые, в коридоре для переодевания прохладно, а обогреватель в игровом зале мало помогает. В мобильной приемной губернатора попросили подключиться департамент образования Самары.

Напомним, после каникул школьников из-за аномально низких температур перевели на дистанционное обучение. Сейчас вопрос об его продлении остается за школами. Также самарцы жалуются на холод в общественном транспорте.

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