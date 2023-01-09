Дистанционное обучение в школах планируют продлить в Самаре из-за сильного мороза

Школьники будут учиться на дому и во вторник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют продлить дистанционное обучение в школах, которое ввели в понедельник, 9 января 2023 года, из-за сильного мороза. Дети будут учиться на дому и завтра, 10 января. Такое решение было принято на оперативном совещании в администрации города.

- Сегодня температура воздуха в Самаре опустилась до -28 градусов. Для большинства школьников с 1 по 11 классы в понедельник и вторник организовано дистанционное обучение. Детские сады работают в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Отметим, мороз пока не планирует ослабевать. По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник, 10 января 2023 года, температура воздуха может опуститься до экстремальных -40 градусов. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности. Журналисты «КП-Самара» узнали, сколько еще продержатся аномальные холода и когда ждать повышения температуры.

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