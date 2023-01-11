В Самаре жителям пострадавших из-за пожара квартир предоставят варианты жилья из маневренного фонда

Сотрудники МЧС делают все, чтобы справиться с пожаром. Фото: администрация Самары

Глава Самары Елена Лапушкина находится на месте пожара на Некрасовской, 25а. Сегодня, 11 января, огонь охватил три этажа многоквартирного дома.

— Сотрудники МЧС делают все, чтобы справиться с пожаром. Сегодня будет проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям. Жителям пострадавших квартир предоставят варианты жилья из маневренного фонда. Безусловно, окажем всю необходимую помощь при переезде, — отметила Елена Лапушкина.

В настоящее время на месте ЧП скорая помощь и сотрудники районной администрации помогают эвакуированным людям. Им предоставлен автобус, также жильцы могут временно разместиться в администрации Самарского района.

Также уточняется информация обо всех проживающих в данном доме. На месте работает полиция, по факту происшествия проведут проверку на установление причин пожара.

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