Дмитрий Азаров поблагодарил врачей ростовского госпиталя за помощь самарским бойцам

Губернатор вручил благодарственные письма ростовским врачам Фото: правительство Самарской области

В среду, 11 января 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с врачами военного госпиталя в Ростове-на-Дону. Он поблагодарил медиков за помощь самарским бойцам, которые попали под обстрелы ВСУ в Макеевке в новогоднюю ночь.

– Искренне благодарю вас за помощь военнослужащим в трудный и психологически сложный для них момент. Вы им оказали огромную поддержку, – сказал глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил врачей за заботу и внимание, за сохранение жизни и бережное отношение к здоровью бойцов. Он отметил, что благодаря ростовским медикам у военнослужащих изменились и настроение, и настрой, заметно улучшилось самочувствие.

– Я вам искренне признателен и сердечно благодарю за такое отношение ко всем военнослужащим, к моим землякам, – подчеркнул Дмитрий Азаров и вручил врачам благодарственные письма.

Напомним, губернатор Самарской области накануне, 11 января 2023 года, отправился в Ростов-на-Дону, чтобы пообщаться с бойцами, которые попали под удар ВСУ в Макеевке. Он выяснил, как они себя чувствуют, какая помощь им нужна. Также по инициативе Дмитрия Азарова был организован телемост с Самарой. Военнослужащие смогли увидеть своих родственников и поговорить с ними.

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