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НовостиОбщество12 января 2023 13:56

Стала известна толщина льда на реках Самарской области 12 января 2023 года

Ледостав наблюдается почти на всех водоемах региона
Анастасия ФИЛАТОВА
Толщина льда на Куйбышевском водохранилище составляет 26-43 см, на Саратовском — до 50 см

Толщина льда на Куйбышевском водохранилище составляет 26-43 см, на Саратовском — до 50 см

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали о ледовой обстановке на реках в Самарской области. По данным на четверг, 12 января 2023 года, в основном на водоемах наблюдается ледостав, кое-где неполный.

— Толщина льда на Куйбышевском водохранилище составляет 26-43 см, что в пределах нормы. В районе Тольятти — на 9 см меньше нормы, — сообщили в Приволжском УГМС.

По информации специалистов, на большей части Саратовского водохранилища толщина льда составляет 6-50 см. Это в пределах нормы. В районе села Зольное на 18 см меньше. У Самары наблюдается ледостав с полыньями. Что касается малых рек, то на некоторых толщина льда достигла 20-70 см.

Напомним, в этом году лед на реках Самарской области образовался позже обычного. Всему виной — продолжительная теплая погода. Водоемы замерзли только в конце новогодних праздников — когда в регион пришли сильные морозы. Поскольку Волга все никак не покрывалась льдом, по ней дольше обычного курсировали теплоходы «Ом». Судна на воздушной подушке сменили их только 11 января 2023 года. Пассажиров переправляют по маршруту Самара — Рождествено.

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