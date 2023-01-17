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НовостиОбщество17 января 2023 12:32

В Самаре жители сгоревшего дома на ул. Некрасовской получат материальную помощь

Финансовую поддержку также выплатят родным погибших при пожаре
Валентина ПОЛИКАРПОВА
ЧП произошло на прошлой неделе.

ЧП произошло на прошлой неделе.

Фото: скриншот с видео

Самарцы, пострадавшие во время страшного пожара в доме на улице Некрасовской, 25 «А», получат финансовую поддержку. Об этом стало известно на еженедельном совещании в мэрии.

– Родственникам погибших в результате пожара уже оказана материальная помощь. Она также будет выплачена пострадавшим, – сообщили в городской администрации.

Отмечается, что жильцам дома уже помогли восстановить необходимые документы. Кроме того, им были предоставлены места в пунктах временного размещения и предложено жилье в маневренном фонде.

Напомним, сильный пожар на улице Некрасовской произошел 11 января 2023 года. Возгорание унесло жизни двух человек – маленькой девочки и женщины. Личность последней пока не установлена.

Следователям удалось выйти на подозреваемого. По данным регионального СУ СК, к ЧП может причастен 36-летний житель сгоревшего дома. Он жил на первом этаже. Соседи отмечали, что мужчина регулярно пил алкоголь и в целом вел асоциальный образ жизни. Предварительно, к пожару привело неправильное использование нагревательного прибора, в результате чего загорелась горючая жидкость.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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