В Самаре жители сгоревшего дома на ул. Некрасовской получат материальную помощь

ЧП произошло на прошлой неделе. Фото: скриншот с видео

Самарцы, пострадавшие во время страшного пожара в доме на улице Некрасовской, 25 «А», получат финансовую поддержку. Об этом стало известно на еженедельном совещании в мэрии.

– Родственникам погибших в результате пожара уже оказана материальная помощь. Она также будет выплачена пострадавшим, – сообщили в городской администрации.

Отмечается, что жильцам дома уже помогли восстановить необходимые документы. Кроме того, им были предоставлены места в пунктах временного размещения и предложено жилье в маневренном фонде.

Напомним, сильный пожар на улице Некрасовской произошел 11 января 2023 года. Возгорание унесло жизни двух человек – маленькой девочки и женщины. Личность последней пока не установлена.

Следователям удалось выйти на подозреваемого. По данным регионального СУ СК, к ЧП может причастен 36-летний житель сгоревшего дома. Он жил на первом этаже. Соседи отмечали, что мужчина регулярно пил алкоголь и в целом вел асоциальный образ жизни. Предварительно, к пожару привело неправильное использование нагревательного прибора, в результате чего загорелась горючая жидкость.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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