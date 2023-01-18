Стало известно, какая погода будет в ночь на Крещение в Самарской области

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики ФГБУ "Приволжское УГМС" сообщили прогноз погоды в ночь на Крещение 19 января 2023 года в Самарской области. Так, температура воздуха будет от -13 до -18 °C, а юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, осадков не ожидается.

В четверг и пятницу, 19 и 20 января, днем воздух прогреется до -7 °C, ветер направление и скорость не поменяет, а ночью ожидается -17 °C. В эти дни погода будет ясная, без дождя и снега.

Напомним, уже опубликован список официальных купелей на Крещение в Самарской области 2023 года. А специалисты рассказали, кому не рекомендуется купаться в проруби, особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и переболевших коронавирусом.

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