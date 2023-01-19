В Самаре восстановили движение транспорта по улице Арцыбушевской

Движение на участке восстановили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре восстановлено движение транспорта в Ленинском районе по улице Арцыбушевской. На участке ликвидировали серьезный пожар.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, возгорание зафиксировали в историческом центре города. Огонь охватил нежилой деревянный дом. На месте пожара обнаружили тело погибшего мужчины. Сотрудники полиции и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в областной столице еще один пожар произошел на улице Центральной. На парковке загорелась иномарка. К счастью, пострадавших нет.

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