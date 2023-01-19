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НовостиПроисшествия19 января 2023 18:23

Самарские следователи начали проверку по факту гибели мужчины на месте пожара

Возгорание зафиксировали на улице Арцыбушевской
Алена ПРОВКИНА
Следователи начали проверку

Следователи начали проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начали проводить проверки по факту возгорания на улице Арцыбушевской. На месте пожара обнаружили тело мужчины.

По данным СУ СК России по Самарской области, потерпевшего пытались реанимировать в машине скорой помощи. К сожалению, мужчина скончался. По факту обнаружения тела погибшего начали доследственную проверку. На месте работала следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют причины пожара и личность мужчины.

Вечером 19 января сотрудники МЧС смогли полностью ликвидировать возгорание. Движение транспорта восстановлено.

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