Участника драки в самарском ТРК «Эль Рио» выдворят из России вместе с семьей

Массовая драка в торговом комплексе привела к возбуждению уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна судьба одного из участников массовой драки, которая произошла на фудкорте ТРК «Эль Рио» в Самаре 5 февраля 2023 года. Как выяснилось, молодого человека ждет депортация из России.

– Установлено, что несовершеннолетний участник драки, а также его мать, брат и сестра – иностранные граждане. Они находятся на территории Самарской области с нарушением срока пребывания. В отношении них составлены протоколы по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На днях Промышленный районный суд Самары вынес мигрантам наказание – выдворение за пределы РФ в принудительном порядке. Сейчас подросток и его семья находятся в Центре временного содержания иностранных граждан. Они будут там до исполнения решения суда.

Напомним, в драке на фудкорте торгового комплекса участвовали несколько молодых людей. Они не только активно размахивали кулаками, но и кидались стульями. Момент попал на видео. По факту случившегося в дальнейшем возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Происшествием заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил тщательно разобраться в случившемся.

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