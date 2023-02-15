Губернатора Дмитрия Азарова попросили обратить внимание на ситуацию с элеватором в Самаре

ВООПиК выступает за включение элеватора в перечень выявленных ОКН / Фото: Нина Казачкова / vk.com

Председатель ЦС ВООПиК Артем Демидов обратился к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Он направил главе региона письмо в поддержку защиты элеватора.

– Мы просим вас обратить пристальное внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг Куйбышевского экспериментального элеватора, известного как «Две башни», – говорится в обращении.

Артем Демидов в своем письме указывает, что здание построено в редком стиле советского брутализма. Кроме этого, это первый вертикальный элеватор, построенный в СССР. Самарское отделение ВООПиК с 2021 года пытается включить здание в перечень выявленных объектов культурного наследия. Вопрос находится на рассмотрении в суде. Ответчик – УГООКН Самарской области. Между тем, в начале февраля 2023 года появились сообщения о работах на элеваторе. По данным ВООПиК, там снесли фрагмент здания – зерно-погрузочный терминал.

– Считаем, что в процессуальный период любые действия с объектом по изменению его конструктивной части невозможны. Мы очень рассчитываем на мирное разрешение проблемы и просим вас выступить рефери в этом вопросе, – отметил Артем Демидов в письме Дмитрию Азарову.

ВООПиК считает, что элеватор необходимо сохранить для города и приспособить его под современное использование. Например, сделать в здании общественно-культурный центр.

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