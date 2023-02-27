Гейзеры забили у знаменитой ледяной горы в Куйбышевском районе Самары

Самарцы сообщили о новой утечке в Куйбышевском районе Самары Фото: скриншот с видео

У достопримечательности Куйбышевского района Самары — огромной ледяной горы — скоро могут появиться конкуренты. Местные жители заметили у коммунального пика новые изливы. Горожане сняли на видео несколько гейзеров, которые при наличии минусовой температуры тоже рискуют стать ледяными горами.

По словам самарцев, неподалеку от коммунального пика, который образовался на 113 км в конце января 2023 года, появилось небольшое озеро. Из-под земли бьют несколько гейзеров. Когда коммунальщики займутся устранением утечки и сколько времени займут работы, пока неизвестно. Автор ролика, опубликованного в соцсетях утром в понедельник, 27 февраля 2023 года, на всякий случай призывает местных жителей экономить воду.

Напомним, ледяная гора в Куйбышевском районе Самары стала звездой соцсетей этой зимой. Она появилась в результате коммунальной аварии. По словам горожан, в высоту пик сравним с пятиэтажным домом. Недавно гору покорили альпинисты. По предварительным данным, коммунальщики не спешат устранять ее, поскольку техника не может добраться до того места. Не исключено, что к работам ответственные службы приступят только весной.

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