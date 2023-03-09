Суд вынесет приговор по делу об изнасиловании и убийстве трех студенток в Гае 15 марта 2023

Прокуратура запросила для мужчины пожизненное заключение / Фото: кадр из оперативной съемки

В следующую среду, 15 марта 2023 года, в Оренбургской области вынесут приговор по громкому уголовному делу. Речь идет о жестокой расправе над тремя студентками из Башкирии в Гае. Обвиняемым проходит уроженец Орска Александр Лазарев, который уже был судим за убийство, пишет «КП-Оренбург».

Все случилось ночью 30 сентября 2021 года в доме на улице Молодежной в Гае. Там три студентки 17, 18 и 19 лет снимали квартиру. Злоумышленник ворвался к ним в жилище, изнасиловал, а затем зарезал ножом. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег вещи в квартире и вышел. Одна из девушек еще была жива. Она попыталась спастись — выбежала на улицу, но Лазарев догнал ее и тоже убил.

Мужчина выкинул окровавленную одежду в бетонный колодец на окраине города, а затем, собрав свои вещи, рванул на маршрутке в Орск. Преступника и поймали, когда он угодил в ДТП на угнанном автомобиле. Как выяснили правоохранители, Александр Лазарев не был знаком с девушками. В тот вечер он увидел их впервые, решил надругаться и убить. Прокуратура запросила для жителя Оренбуржья пожизненное заключение.

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