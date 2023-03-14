Мэр Жигулевска сообщил об устранении потопа на улицах города

Специалисты будут работать 14 марта над всеми сложными участками. Фото: скриншот видео

В Самарской области талые воды затопили дороги и участки в селах и селах региона. Мэр Жигулевска Илья Сухих рассказал об устранении потопа на улицах города. Об этом он сообщил на личной странице во Вконтакте.

— Днем 13 марта был большой потоп, в результате отработало пять машин спецтехники, пожарная машина производительностью 40 л/с продолжала откачивать воду до ночи, — отметил Илья Сухих.

Также глава Жигулевска обратил внимание, что 14 марта погода даст небольшую передышку, в этот день обильных осадков не ожидается, и специалистам будет поручено максимально использовать это время, чтобы поработать над всеми сложными участками, которые проявили себя в непогоду.

Напомним, после дождей и потепления Самара тоже утонула в талых водах.

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