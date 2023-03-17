Совет ПФО по инвестициям и экономическому развитию пройдет в Самаре 17 марта 2023 года

Игорь Комаров проведет в Самаре совет ПФО / Фото: pfo.gov.ru

В пятницу, 17 марта 2023 года, в Самаре пройдет совет ПФО на тему «Реализация в регионах Приволжского федерального округа мероприятий, направленных на улучшение делового климата и поддержку инвестактивности в целях обеспечения устойчивости экономики, технологического и инфраструктурного развития».

Проведет мероприятие полпред президента России в ПФО Игорь Комаров. С основным докладом выступит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Также участниками совещания станут гендиректор АНО «Агентство стратегических инициатив» Светлана Чупшева, руководители профильных федеральных министерств, главы регионов ПФО и представители делового сообщества.

Напомним, накануне Игорь Комаров посетил в Самаре площадки строительства крупных инфраструктурных объектов. Он оценил ход работ по возведению крытого футбольного манежа у стадиона «Солидарность Арена». Там же ему представили проект создания межвузовского кампуса на пять тысяч мест. Кроме того, полпред президента в ПФО побывал в новом корпусе детской инфекционной больницы на улице Шверника, который сейчас готовят к открытию. Также он проверил, как идет строительство станции метро «Театральная».

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