Самарского депутата Михаила Абдалкина спросили, как он избежал мобилизации

Вопрос о судьбе повестки, врученной депутату в сентябре 2022 года, прозвучал на пленарном заседании губдумы / Фото: vk.com/abdalkinmikhail

В Самарской области все не утихает внимание к депутату-коммунисту Михаилу Абдалкину, который слушал послание президента РФ с лапшой на ушах. На этот раз интерес вызвала история с получением парламентарием повестки в военкомат.

Михаил Абдалкин получил повестку в конце сентября 2022 года. Он должен был явиться в военкомат 3 октября. В дальнейшем его видели с бритой головой, но в зону СВО депутат так и не отправился. Как ему удалось избежать призыва в рамках частичной мобилизации, до сих пор неизвестно.

Во вторник, 28 марта 2023 года, в Самарской губернской думе прошло пленарное заседание, на котором Михаила Абдалкина попросили пролить свет на ситуацию.

- Мне очень интересно, а как решилась судьба повестки? Как так оказалось, что вы оказались негодным к призыву на военную службу? - поинтересовалась депутат Анна Дубасова.

Однако парламентарий не стал при всех отвечать на эти вопросы, пишет OBOZ.INFO. Он заявил, что готов рассказать про повестку и его мобилизацию только в кабинете председателя губдумы в присутствии его заместителей.

Напомним, ранее Новокуйбышевский городской суд признал Михаила Абдалкина виновным в дискредитации армии. Протокол на депутата составили сотрудники полиции. Парламентарию назначили штраф в 150 тысяч рублей.

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