Самарский депутат попал под суд за фото с лапшой на ушах при просмотре послания Путина

Дело парламентария 7 марта рассмотрит Новокуйбышевский городской суд
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самарский депутат-коммунист Михаил Абдалкин попал под суд из-за фото с лапшой на ушах. Правоохранители усмотрели в действиях парламентария публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ.
- Во вторник, 7 марта 2023 года, состоится заседание Новокуйбышевского городского суда по делу о дискредитации армии. Это нарушение я якобы совершил, выложив то самое видео, - написал депутат на своей странице в соцсети. Он отметил, что будет бороться и постарается доказать свою невиновность.
Напомним, 21 февраля 2023 года народный избранник опубликовал видео, на котором он слушает послание президента РФ Владимира Путина с лапшой на ушах. Коллеги осудили депутата, назвав такое поведение недопустимым. Кроме того, Михаилу Абдалкину объявили публичное порицание и предложили исключить его из рядов КПРФ.
В дальнейшем стало известно, что парламентария вызвали в полицию. Правоохранители составили на него протокол о публичной дискредитации армии. Ему может грозить крупный штраф.
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