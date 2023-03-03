Самарский депутат попал под суд за фото с лапшой на ушах при просмотре послания Путина

Дело парламентария 7 марта рассмотрит Новокуйбышевский городской суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский депутат-коммунист Михаил Абдалкин попал под суд из-за фото с лапшой на ушах. Правоохранители усмотрели в действиях парламентария публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ.

- Во вторник, 7 марта 2023 года, состоится заседание Новокуйбышевского городского суда по делу о дискредитации армии. Это нарушение я якобы совершил, выложив то самое видео, - написал депутат на своей странице в соцсети. Он отметил, что будет бороться и постарается доказать свою невиновность.

Напомним, 21 февраля 2023 года народный избранник опубликовал видео, на котором он слушает послание президента РФ Владимира Путина с лапшой на ушах. Коллеги осудили депутата, назвав такое поведение недопустимым. Кроме того, Михаилу Абдалкину объявили публичное порицание и предложили исключить его из рядов КПРФ.

В дальнейшем стало известно, что парламентария вызвали в полицию. Правоохранители составили на него протокол о публичной дискредитации армии. Ему может грозить крупный штраф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал