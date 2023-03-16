Самарскому депутату, слушавшему послание президента с лапшой на ушах, назначили штраф в 150 тысяч рублей

Новокуйбышевский городской суд региона признал Абдалкина виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новокуйбышевский городской суд Самарской области назначил административное наказание депутату-коммунисту Губдумы Михаилу Абдалкину за фото с лапшой на ушах на фоне послания президента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката депутата.

Новокуйбышевский городской суд региона признал Абдалкина виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Депутату назначили административный штраф в размере 150 тысяч рублей.

Также сообщается, что сторона защиты планирует обжаловать решение суда, так как считает его незаконным и необоснованным. Напомним, 21 февраля 2023 года народный избранник опубликовал видео, на котором он слушает послание президента РФ Владимира Путина с лапшой на ушах.

Коллеги осудили депутата, назвав такое поведение недопустимым. Кроме того, Михаилу Абдалкину объявили публичное порицание и предложили исключить его из рядов КПРФ.

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