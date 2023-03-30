Самарский депутат Михаил Абдалкин обжалует решение суда по «делу о лапше»

Ранее суд оштрафовал депутата на 150 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Михаил Абдалкин, который слушал послание президента с лапшой на ушах, решил обжаловать решение Новокуйбышевского суда. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

– Подали жалобу на постановление Новокуйбышевского городского суда по делу о лапше. Считаем, что решение незаконное, а выводы не основаны на законодательстве об административных правонарушениях, – написал Михаил Абдалкин.

Напомним, народный избранник оказался в центре скандала в феврале 2023 года. Абдалкин сделал фото, как он смотрит послание президента РФ Владимира Путина с лапшой на ушах, и выложил его в соцсети. Такое поведение вызвало возмущение у его коллег.

28 февраля в Самарской губернской думе состоялось заседание комитета по регламенту, на котором был рассмотрен поступок депутата. Поведение Михаила Абдалкина признали недопустимым, было решено объявить депутату публичное порицание.

Также стало известно, что на депутата составили административный протокол за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ». Новокуйбышевский городской суд назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей. Теперь депутат намерен обжаловать это решение.

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