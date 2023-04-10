Аварийно-ямочный ремонт сделают на Днепровском проезде в Самаре в 2023 году

С началом обновления путепровода движение в районе будет затруднено.
Фото: администрация Самары
В понедельник, 10 апреля, в Самаре объявили о закрытии на ремонт путепровода «139 километр» по улице Земеца. В связи с этим планируется отремонтировать Днепровский проезд. Об этом сообщили в городской администрации.
— Мы учитываем, что с началом обновления путепровода движение в районе будет затруднено, горожанам придется пользоваться объездными путями, поэтому сделаем аварийно-ямочный ремонт на Днепровском проезде, — сказал заместитель гендиректора ООО «Конор» Дмитрий Полянский.
Напомним, компания занимается содержанием объектов улично-дорожной сети в Кировском районе. Власти также подробно рассказали об измененных маршрутах следования общественного транспорта на время ремонта.
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