Суд отправил под домашний арест устроившего в самарской школе поножовщину 9-классника

Молодой человек проведет под домашним арестом два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советский районный суд Самары избрал меру пресечения 9-класснику, который порезал ножом своего ровесника. Подростка на два месяца отправили под домашний арест.

Напомним, все случилось 10 апреля 2023 года во время урока биологии в школе № 91. Парни повздорили, и один из них выхватил перочинный нож. Он как минимум два раза ударил одноклассника в спину. Все было так быстро, что ни другие ученики, ни учитель не успели среагировать. Пострадавший в сопровождении педагога сам дошел до медпункта, где ему оказали первую помощь. Вскоре на место прибыла и скорая. Подростка госпитализировали в больницу.

Что касается 16-летнего нападавшего, то в отношении него следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Подростку может грозить серьезное наказание — до 10 лет лишения свободы. Отметим, расследование дела взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

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