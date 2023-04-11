Глава СК России взял на контроль расследование поножовщины в школе Самары

Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ЧП в школе № 91 Самары. Накануне, 10 апреля 2023 года, один из девятиклассников принес перочинный нож и ранил им своего ровесника. Было возбуждено уголовное дело.

- Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Самарской области Марату Галиханову представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщает информационный центр СК России.

Как ранее писала «КП-Самара», все случилось во время урока биологии. Двое девятиклассников повздорили. Один из 16-летних подростков выхватил нож и как минимум два раза ударил ровесника в спину. Ни их одноклассники, ни учитель ничего не успели сделать.

Пострадавший в сопровождении педагога самостоятельно дошел до школьного медкабинета, где ему оказали первую помощь. Вскоре на месте была и вызванная руководством учебного заведения скорая. Парня госпитализировали в больницу.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». В скором времени нападавшему изберут меру пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ударил в спину и шею»: в Самаре девятиклассники устроили поножовщину в школе № 91

В Самаре ученик 9 класса школы №91 принес на урок нож и порезал одноклассника (подробности)

Крупный долг или роковая красотка: одноклассники рассказали о причинах поножовщины в школе №91 в Самаре

Одноклассники рассказали подробности поножовщины в самарской школе № 91 на улице Балаковской 10 апреля 2023 года (подробности)

Прокуратура организовала проверку из-за поножовщины в школе №91 в Самаре

Представители надзорного органа проверят сотрудников учреждения и родителей участников инцидента (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.