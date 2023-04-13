Самарский облсуд назначил дату рассмотрения жалобы по делу депутата Михаила Абдалкина

Рассмотрение жалобы назначено на конец месяца
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самарский областной суд назначил дату рассмотрения жалобы депутата Михаила Абдалкина по «делу о лапше». Об этом сообщил сам народный избранник.
– Наша апелляционная жалоба на постановление Новокуйбышевского городского суда будет рассмотрена 27 апреля в 10:00 в Самарском областном суде. Надеюсь на справедливое, объективное и беспристрастное рассмотрение, – поделился Михаил Абдалкин.
Напомним, эта история произошла в феврале 2023 года. Депутат Михаил Абдалкин сделал фото, как он слушает послание президента с лапшой на ушах, и выложил в сеть. Кадры вызвали возмущение у многих, в том числе у коллег народного избранника.
На депутата был составлен административный протокол за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Дело было рассмотрено в Новокуйбышевском городском суде, который оштрафовал Абдалкина на 150 тысяч рублей, однако он обжаловал это решение.
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