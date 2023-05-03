Адвоката дочери экс-мэра Самары лишили статуса за предательство интересов клиентов

Облсуд приступил к рассмотрению апелляции на приговор Людмиле Тарховой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Адвоката дочери экс-мэра Самары Виктора Тархова лишили статуса за предательство интересов клиентов. Об этом стало известно на заседании в Самарском областном суде в конце апреля 2023 года.

Напомним, ранее Людмилу Тархову признали виновной в вымогательстве 200 млн рублей у депутата губдумы Александра Милеева, совершенном в группе с неустановленным лицом. Ее приговорили к 7 годам колонии. Однако защита дочери экс-мэра Самары оспорила данное решение.

Недавно в облсуде приступили к рассмотрению апелляционной жалобы. На заседании стало известно, что совет палаты адвокатов региона лишил адвоката Елену Беленькую статуса на пять лет. Причина — грубейшие нарушения законодательства в области адвокатуры и требований адвокатской этики. Как пишет Волга Ньюс, юрист лишилась своего статуса за предательство интересов клиентов.

Отметим, хотя в обвинении указано, что Людмила Тархова действовала в группе с неустановленным лицом, личность этого человека известна. Ранее женщина сама сообщила следствию, что компромат на депутата Александра Милеева ей передавала адвокат Елена Беленькая. Однако привлекать юриста к ответственности не стали. Защита осужденной хочет добиться пересмотра дела и переквалификации статьи обвинения.

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