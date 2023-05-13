Жители Тольятти устроили фотосессию на фоне пылающего завода Ferroni

Местные жители решили не упускать момент для эпичного кадра. Фото: телеграм-канал "Тольятти"

В субботу, 13 мая 2023 года, соцсети заполонили новости о крупном пожаре в покрасочном цехе завода по производству дверей Ferroni в Комсомольском районе Тольятти.

Местные жители решили не упускать момент для эпичного кадра и устроили фотосессию прямо на фоне пылающего завода. Два молодых человека решили забраться на крышу автомобиля напротив охватившего здание огня и дыма.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 22:22, пожарно-спасательные подразделения прибыли по повышенному рангу вызова – Пожар № 3. По информации регионального МЧС погибших и пострадавших нет, из здания эвакуировали 15 человек.

Сейчас происходит открытое горение цеха на площади 6 тысяч кв. м. С огнем борются 104 человека и 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 79 человек и 22 техники. Помимо этого, дополнительно привлекли ПНС, АР и пожарный поезд со станции «Самара».

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