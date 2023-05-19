Суд отстранил Николая Плаксина от должности министра строительства Самарской области

Николая Плаксина подозревают в превышении должностных полномочий / Фото: Минстрой Самарской области

Октябрьский районный суд Самары рассмотрел ходатайство следователя о временном отстранении Николая Плаксина от должности министра строительства региона. Просьба была удовлетворена, пишет Волга Ньюс.

Напомним, Николая Плаксина задержали в 25 апреля 2023 года. Его заподозрили в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Спустя два дня ему избрали меру пресечения — отправили в СИЗО на два месяца. Чиновника арестовали прямо в день рождения. Ему исполнилось 53 года.

Николая Плаксина подозревают в том, что он незаконно приказал своим подчиненным выдать разрешения на ввод в эксплуатацию двух ДК в поселке Глушицкий и в селе Тимашево. Оба здания построили по нацпроекту «Культура». Насколько известно, при их возведении были допущены несколько нарушений. Недочеты, по версии следствия, скрыли сотрудники ГИСН Самарской области.

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