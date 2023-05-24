Сильный ветер до 18 м/с продолжит бушевать в Самарской области 25 мая 2023 года

МЧС призывает самарцев быть осторожнее и внимательнее на улице Фото: Архив "КП"

Сильный ветер не спешит покидать Самарскую область. Он задержится еще как минимум на один день. Из-за этого в регионе продлили срок действия желтого уровня опасности. МЧС призывает жителей быть осторожнее и внимательнее на улице.

- Днем в четверг, 25 мая 2023 года, местами в Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра. Его порывы достигнут 15-18 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, еще одним испытанием для самарцев завтра станет жара в 32 градуса. Ранее «КП-Самара» публиковала советы врача, как пережить такую погоду без вреда для здоровья. Предполагается, что 30-градусный зной сохранится в Самарской области до конца недели. В выходные его разбавят кратковременные дожди и гроза.

Напомним, из-за аномальной жары в регионе сохраняется высокий риск природных пожаров. Из-за этого с 25 по 29 мая 2023 года объявлен оранжевый уровень опасности. Жителям запрещено посещать леса.

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