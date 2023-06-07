Число пострадавших от «Мистера Сидра» в Самарской области выросло до 16 человек

Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области выросло число жертв отравленного сидра. Актуальную информацию по ситуации в среду, 7 июня 2023 года, сообщили в региональном правительстве.

– В медучреждениях Самарской области проходят лечение 16 пациентов. Из них 3 пациента в тяжелом состоянии, 13 человек – в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, – рассказали региональные власти.

Девять жителей губернии, к сожалению, скончались от контрафактного алкоголя. Один из пациентов умер в больнице.

Напомним, всего от отравленного сидра пострадали 90 россиян. В их числе оказались четыре несовершеннолетних и одна беременная женщина. 29 человек погибли. Правоохранители уже изъяли около шести тонн смертельного алкоголя, привезенного из Самары. О проведении подобных процедур также задумались в шести регионах страны.

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