Огромный лось пришел в гости к жителям п. Мясокомбинат в Самаре

Лося после прогулки по городским джунглям забрали спасатели Фото: скриншот с видео

В Самаре вновь заметили дикого зверя. На этот раз город посетил огромный лось. Во вторник, 6 июня 2023 года, его видели в поселке Мясокомбинат в Советском районе. Очевидцы поделились в соцсетях фото и видео.

— По улицам поселка Мясокомбинат бегал лось. Пришел со стороны реки Самарки. Позже приехали спасатели и забрали его, — поделились местные жители.

Судя по кадрам, лось вел себя спокойно. На людей он почти не реагировал. С интересом осматривал округу — дома, сараи, деревья. К слову, запечатлели сохатого напротив одного из гаражей. И по высоте они были почти одинаковы.

Напомним, ранее самарцы видели на улице Ново-Садовой утиное семейство. Оно переходило дорогу в неположенном месте. Кроме того, недавно в одном из частных секторов заметили очень делового кабанчика.

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