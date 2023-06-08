Самарский «Мистер Сидр» снимут с продажи в Казахстане после массового отравления

Общее число пострадавших от самарского сидра достигло 103 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казахстане снимут с продажи самарский «Мистер Сидр», который стал причиной массового отравления жителей Поволжья. Такое решение принял комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения республики.

- Даны поручения в территориальные департаменты о необходимости информирования импортеров и реализаторов алкогольной продукции и о временном снятии с продажи слабоалкогольного напитка «Мистер Сидр» производства ООО «Анди» (Самара, п. Винтай) до выяснения обстоятельств, - говорится в сообщении ведомства.

Жителей Казахстана призывают отказаться от употребления сидра и сразу же сообщать о всех случаях продажи этого напитка. Информацию стоит направлять в комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава республики или в его территориальные подразделения.

Отметим, по последним данным, жертвами паленого сидра стали жители Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской и Курганской областей, а также Удмуртии. Общее число пострадавших – 103 человека. В больнице сейчас находятся 70 человек, еще 33 погибли.

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