Количество пострадавших от самарского «Мистера Сидра» достигло 101 человека

В числе пострадавших оказались пять несовершеннолетних и одна беременная женщина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 8 июня 2023 года, общее число пострадавших от отравления суррогатным «Мистером Сидром», который был изготовлен в Самаре, достигло 101 человека в субъектах России. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РФ.

В числе пострадавших оказались пять несовершеннолетних и одна беременная женщина. Помимо Самарской области, массовое отравление сидром зафиксировано в Ульяновской, Нижегородской, Пензенской и Курганской областях, а также Республике Удмуртия.

От суррогатного самарского алкоголя скончался 31 человек. Сейчас на лечении в больнице находятся 4 пациента в крайне тяжелом состоянии, 24 – тяжелой степени тяжести, 18 – средней степени тяжести, 22 – легкой степени тяжести. Были выписаны два человека.

Напомним, самарский «Мистер Сидр», который стал причиной массового отравления, был сделан из ядовитого метилового спирта, который ранее украли со склада ГУ МВД России по Самарской области. Ядовитая партия хранилась там с 2012 года.

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