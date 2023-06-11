В Самаре все подготовлено к уникальному пиротехническому спектаклю в честь Дня России

Центральным элементом сцены станет Ладья, олицетворяющая путь к новым горизонтам и возможностям. Фото: правительство Самарской области

В Самаре уже все подготовили к уникальному пиротехническому спектаклю в честь Дня России, который состоится 12 июня 2023 года в 22:45 на фасаде здания театра оперы и балета как завершение гранд-финала фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ».

Гранд-финал начнется на площади Куйбышева с 14:00. На сцену выйдут Люся Чеботина, Ramil’, Гарик Сукачев, Дмитрий Маликов, Вадим Самойлов, группа «Зверобой». Отмечается, что сердцем фестиваля станет сцена. В этом году грандиозная фестивальная конструкция является арт-объектом, вдохновленным русской культурой, природой и красотой самарской земли.

Центральным элементом сцены станет Ладья, олицетворяющая путь к новым горизонтам и возможностям. Размер сценического комплекса – почти 65 метров. Для размещения артистов построят 600 кв. м тентовых конструкций. А для интерактивного шоу используют около 20 проекторов на здании театра.

Горожане смогут впервые увидеть уникальное пиротехническое мультимедийное шоу. Крыша театра превратится в площадку для пиротехнического спектакля, а фасад театра станет холстом для необычных сюжетов 3D-mapping шоу. Проекция ко Дню России будет синхронизирована с пиротехническим шоу и специальными световыми эффектами.

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