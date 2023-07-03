Самарский облсуд принял новое решение о поездках чиновников в Дубай

Областной суд отменил решение предыдущей инстанции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 3 июля 2023 года, областной суд вынес новое решение о поездках самарских чиновников в Дубай. Он рассмотрел апелляционные жалобы главы города Елены Лапушкиной и ее подчиненных на постановление Ленинского райсуда по иску прокуратуры.

Напомним, ранее у правоохранителей появились вопросы к главе департамента градостроительства Сергею Шанову и главе департамента транспорта Сергею Маркину. Оба ездили в командировку в ОАЭ для участия в образовательном проекте. Впоследствии чиновникам возместили из бюджета часть расходов. Стражи порядка считают, что часть денег, которая якобы пошла на туристические цели, они получили незаконно.

Прокуроры попросили уволить чиновников в связи с утратой доверия. В мэрии отказались это сделать. Тогда правоохранители обратились в Ленинский районный суд. Позднее Сергея Шанова уволили, но по другим основаниям. Служители Фемиды посчитали, что глава Самары допустила нарушения при рассмотрении требований прокуратуры. Именно это решение и обжаловала Елена Лапушкина.

Насколько известно, Шанов явился сегодня в суд, а вот Лапушкина и Маркин – нет. Как пишет Волга Ньюс, они направили вместо себя официальных представителей своих интересов. В прокуратуре заявили, что по закону мэр должна была рассмотреть претензии надзорного ведомства, принять меры по устранению нарушений и рассказать об этом. Однако Елена Лапушкина якобы ничего не сделала, просто ответила, что служебная проверка не выявила нарушений.

Представители чиновников просили отменить решение районного суда. Они заявили, что бездействия не было – представление было рассмотрено. Областной суд, рассмотрев жалобы, отменил решение предыдущей инстанции. Новое постановление можно будет обжаловать в Шестом кассационном суде.

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