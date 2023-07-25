Суд отказал в иске собственнику земель в парке им. 60-летия Советской власти в Самаре

Облсуд отказал в удовлетворении иска компании "Лагуна" к думе Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 24 июля 2023 года, Самарский областной суд отказал в иске ООО «Лагуна». Компания является собственником участков в парке имени 60-летия Советской власти. Предприниматели требовали признать недействительными изменения в Генплан и правила землепользования и застройки Самары. Речь идет о смене зонирования территории лесопарка, пишет Волга Ньюс.

Ранее земля, которой владеет «Лагуна», относилась к зонам Ц-2 и Ц-3 – общественно-деловые зоны городского и районного значения. Это позволяло компании вести средне- и многоэтажную застройку. Однако в дальнейшем территорию лесопарка, в том числе участки фирмы, перевели в рекреационную зону Р-3, где запрещено размещение объектов капитального строительства.

Предприниматели решили оспорить это решение и подали иск в суд к думе Самары. Однако служители Фемиды отказали в удовлетворении заявления.

Напомним, ранее «Лагуна» потребовала от городской администрации 2,4 млрд рублей. Представители компании заявили, что пострадали из-за мэрии, которая запретила им застраивать участок в парке имени 60-летия Советской власти. Иск рассматривает арбитражный суд региона. Очередное заседание назначено на начало августа 2023 года.

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