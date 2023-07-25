В Тольятти скончался 12-летний мальчик, упавший с высоты в ТЦ во время катания на перилах

ЧП произошло в ТЦ «Русь на Волге» 17 июля. Фото: vk.com/tlt_01

История о мальчике, который рухнул со второго этажа в ТЦ «Русь на Волге» в Тольятти, закончилась трагедией. К сожалению, ребенок скончался. Информация о гибели появилась в местных родительских чатах.

– Уважаемые родители, стало известно о том, что мальчик скончался, не приходя в сознание, – сообщают местные жители.

Эту информацию «КП-Самара» подтвердили в министерстве здравоохранения Самарской области.

Напомним, ЧП произошло в ТЦ «Русь на Волге» 17 июля 2023 года. 12-летний мальчик катался с другом на перилах, в какой-то момент не смог удержать равновесие и упал с высоты второго этажа на кафельный пол. Ребенок получил тяжелую травму головы и был доставлен в реанимацию.

По данному факту проводятся проверки.

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