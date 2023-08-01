Глава СК РФ заинтересовался ЧП с ранением 12-летней девочки винтом катера под Самарой

Правоохранители продолжают искать водителя катера, из-за которого пострадала девочка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ЧП на реке Сок в Самарской области. Вечером 30 июля 2023 года там в районе села Малая Царевщина катер винтом задел купающуюся в воде 12-летнюю девочку. Она получила ранения обеих ног.

- Глава Следственного комитета РФ поручил руководителю Центрального МСУ на транспорте СК Анатолию Митину доложить о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах произошедшего, а также о принятых мерах по установлению причастного к преступлению лица, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, пострадавшую девочку госпитализировали в больницу имени В.Д. Середавина в Самаре. Ей провели операцию по ушиванию рваных ран. Насколько известно, она находится в тяжелом состоянии. В отношении водителя катера возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку». Ведется следствие.

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