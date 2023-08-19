СК опубликовал видео с места столкновения лодок под Самарой, где погиб мужчина

Следователи разбираются в обстоятельствах смертельного ЧП на Волге в Самарской области / Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

Появилось видео с места столкновения двух моторных лодок у турбазы «Маяк» в Самарской области. Кадрами последствий страшной аварии на воде, которая унесла жизнь мужчины, поделилось Центральное МСУ на транспорте СК России.

На видео видно, как следователи осматривают лодку, которой управлял погибший мужчина. Он переплавлялся по Волге с двумя пассажирами — 24-летней девушкой и 12-летним мальчиком. Оба получили серьезные травмы, с которыми их увезли в больницу.

— В районе базы отдыха «Маяк» Волжского района столкнулись маломерные суда «Байлинер» и «Вельбот». Погиб мужчина, его личные данные устанавливаются, пострадали: 24-летняя девушка и 12-летний мальчик. Их госпитализировали в больницу им. В.Д. Середавина в Самаре, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В настоящее время следователи и прокуроры проводят по факту случившегося проверки. Правоохранители полагают, что лодки могли столкнуться из-за нарушения правил безопасности движения водного транспорта.

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