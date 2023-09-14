Бывшего топ-менеджера Газбанка в Самаре осудили за мошенничество

Суд приговорил бывшего топ-менеджера банка к реальному сроку лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд Самары вынес приговор бывшему первому заместителю правления обанкротившегося Газбанка. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Установлено, что в 2017 году первый замправления банка заключил несколько фиктивных кредитных договоров с организациями, которые фактически не вели хозяйственную деятельность. Их общая сумма составила около 900 млн рублей. Эти деньги мужчина похитил. Правоохранители считают, что сделал он это не один. Однако пока установить других причастных к хищению крупной суммы денег не удалось.

Суд приговорил бывшего топ-менеджера банка к семи годам колонии общего режима.

Отметим, ранее Ленинский райсуд вынес приговор бывшему директору Газбанка Артему Маслову, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Ему назначили два года условно за выдачу безвозвратных займов.

Напомним, лицензию у Газбанка отозвали в июле 2018 года, затем его признали банкротом. Конкурсным управляющим назначили Агентство по страхованию вкладов. Была проведена проверка, которая выявила ряд нарушений. Экс-руководителей банка уличили в выводе активов на несколько миллиардов рублей. Им вменяют предоставление невозвратных кредитов юридическим и физлицам; приобретение неликвидных облигаций и продажу ценных бумаг контрагентам, которые не имели возможности их оплатить.

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