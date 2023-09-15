В региональном МЧС рассказали подробности пожара на подшипниковом заводе Самары

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения все еще борются с огнем.
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
В пятницу, 15 сентября 2023 года, в Самаре произошел крупный пожар на территории бывшего подшипникового завода. В Советском районе загорелось неэксплуатируемое здание на улице Калинина, 1.
— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 10:39. В заброшенном здании горит масло на площади 100 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Для тушения пожара привлекли 71 человека и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 59 человек и 18 единиц техники. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения все еще борются с огнем.
Судя по видео, на месте ЧП очень сильное возгорание, черные столбы дыма возвышаются над горящим зданием. Выяснить все обстоятельства ЧП и установить точную причину пожара предстоит специалистам.
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