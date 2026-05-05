НовостиОбщество5 мая 2026 11:27

Детей младше семи лет не пустят на парад Победы в Самаре в 2026 году

В Самаре на парад Победы можно будет попасть только по пригласительным билетам 7+
Ирина СИНЕГУБОВА
Парад Победы пройдет без военной техники и с меньшим числом зрителей.

В 2026 году в Самаре парад Победы на площади Куйбышева затронули ряд изменений, которые вводят для безопасности. На праздничное мероприятие не смогут попасть дети младше семи лет. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной празднованию 9 мая.

«Дети в возрасте до 7 лет без билета, как мы привыкли ранее, на парад пропускаться не будут. Все идут только по пригласительным билетам с возрастным ограничением 7+», – рассказал замминистра по региональной безопасности Самарской области Андрей Медников.

Напомним, парад Победы пройдет без военной техники и с меньшим числом зрителей. Число трибун для зрителей сократят с восьми до двух. Фейерверк и артиллерийский салют запустят на набережной в 22:00. Также в День Победы ограничат мобильный интернет и сотовую связь.

